Bruno Vespa ora parla pure cinese: il video clamoroso virale sui social

Bruno Vespa parla cinese: la simulazione generata dall'intelligenza artificiale diventa virale sui social

Bruno Vespa poliglotta. Ieri sera il conduttore di "I Cinque Minuti" ha introdotto la puntata sfoggiando un cinese fluente: "Vi piace il mio cinese di cui ovviamente non conosco manco una parola? E se qualcuno decidesse di farmi dire in italiano le cose più assurde e pericolose? Come potrei difendermi?". Ma attenzione: quella che i spettatori hanno visto non era la capacità linguistica del conduttore nella lingua asiatica no, era una simulazione generata dall’intelligenza artificiale. Nel giro di poco il video ha subito fatto il giro dei social, in particolare X (ex Twitter).

