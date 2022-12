Bruno Vespa verso un nuovo programma in onda su Rai 1. Di che cosa si tratta

Rai 1, Bruno Vespa pronto a un programma in pre-serata? Riporterebbe in vita "Il Fatto" di Enzo Biagi

Bruno Vespa come Enzo Biagi? È questa l’ultima indiscrezione lanciata dal settimanale “Oggi” sul conduttore di “Porta a Porta”, che a breve potrebbe tornare quotidianamente in onda con un programma in pre-serata. Il giornalista aquilano, infatti, sarebbe pronto per un impegno televisivo nuovo, e dalla collocazione temporale insolita rispetto alla storica trasmissione in tarda notte, dove peraltro questa sera, mercoledì 21 dicembre, Vespa ospiterà la premier Giorgia Meloni nel suo studio.

Nei progetti della Rai ci sarebbe un programma quotidiano dopo il Tg1, di breve durata e fatto di giornalismo puro, dove verrebbero riportati i fatti senza prendere posizioni. E ciò sarebbe un po' come riportare in vita “Il Fatto” di Enzo Biagi, che andava in onda proprio prima dei programmi Rai dell'intrattenimento serale. La decisione finale, secondo il settimanale “Oggi”, verrà presa entro la prima metà di febbraio, subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2023.