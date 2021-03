Brunswick Group, Hakim El Karoui Partner e Office Head della sede di Parigi

Brunswick Group, società leader a livello mondiale nella consulenza strategica in comunicazione aziendale, annuncia oggi la nomina di Hakim El Karoui come Partner e Office Head della sede di Parigi a partire dal 3 maggio 2021.

Hakim El Karoui guiderà l’ufficio di Parigi in costante crescita e rafforzerà la capacità manageriale del Gruppo a livello europeo grazie alla sua significativa esperienza in ambito finanziario, politico e sociale.

In precedenza Hakim El Karoui è stato partner di Roland Berger, dove è stato responsabile del lavoro incentrato sul settore pubblico e dell'attività dell'azienda in Africa. In passato, ha lavorato nel team Emerging Markets di Rothschild & Cie dove si è occupato di diversi accordi di alto profilo nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari e del farmaceutico. Ha lavorato per quattro anni per il governo francese, inizialmente come consigliere del Primo Ministro Jean-Pierre Raffarin e successivamente come consigliere del Ministro delle Finanze Thierry Breton. Dal 2016 è stato Amministratore Delegato di Volentia, società di consulenza strategica e investimento da lui fondata. Senior Fellow presso l’Institut Montaigne, Hakim El Karoui è un professionista molto considerato in particolare per le tematiche relative all'inclusione e alla diversità.