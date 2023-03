Cairo Communication, ricavi ok ma crolla l'utile. Rcs primo editore online

Cairo Communication, Rcs primo editore online con 31,4 mln di utenti

Cairo Communications chiude il 2022 con ricavi consolidati lordi per 1.175,9 milioni di euro, in linea con il dato 2021 (1.176 milioni). L'Ebitda ante oneri non ricorrenti è pari a 159,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 183,2 milioni del 2021, impattato - evidenzia una nota del gruppo - "da un incremento dei costi della carta e altri fattori produttivi per circa 34,9 milioni do euro".

L'Ebit è a 69,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 103,2 del 2021. Il risultato netto è pari a 32,1 milioni, contro i 51 del 2021, quando aveva beneficiato per 7,3 milioni di una plusvalenza su un asset partecipativo.

Al 31 dicembre l’indebitamento finanziario netto è pari a 15,2 milioni (la posizione finanziaria netta a fine 2021 era positiva per 37 milioni), dopo avere distribuito dividendi per 36,7 milioni a livello di gruppo e sostenuto uscite per 69,9 milioni per l’acquisto/transazione dell’immobile di via Solferino.

Rcs - sottolinea la nota del gruppo - ha conseguito ricavi in crescita e confermato la forte marginalità della gestione corrente che ha continuato a generare flussi di cassa positivi. Il cda, che ha esaminato e approvato oggi il bilancio, proporrà all'assemblea un dividendo di 0,14 euro per azione.

Corriere della Sera primo quotidiano italiano in edicola

Nel 2022 "Rcs è risultato primo editore on-line in Italia con un dato aggregato di 31,4 milioni di utenti unici mensili medi", fa sapere Cairo Communications, riportato dati Audiweb "al netto delle duplicazioni".

"Il Corriere della Sera - fa sapere ancora il gruppo - è il primo quotidiano italiano in edicola, con una customer base digitale totale attiva pari a circa 508 mila abbonamenti. In crescita anche la customer base dei prodotti pay di Gazzetta con circa 171 mila abbonamenti e di El Mundo ed Expansion in Spagna con rispettivamente 101 mila e 51 mila abbonamenti".