Cairo Communication, l'utile sale e La7 accelera (non solo in prime time) negli ascolti tv - I numeri

Cairo Communication, l'utile sale a 45,2 milioni di euro nel 2024

Il 2024 di Cairo Communication si è chiuso con ricavi consolidati lordi pari a 1,158 miliardi, sostanzialmente stabili rispetto ai 1,16 mld conseguiti nel 2023 e margini in crescita con ebitda a 186,6 milioni (contro i 167,5 milioni nel 2023), ed ebit a 102,6 milioni (contro gli 86,9 milioni nel 2023). Il risultato netto di pertinenza del gruppo di attesta a 45,2 milioni, in aumento rispetto ai 38,4 milioni nel 2023) e migliora la posizione finanziaria netta, arrivando a 26,3 milioni, dopo aver distribuito dividendi per 36 milioni di euro. Sono i principali risultati finanziari al 31 dicembre 2024, approvati in queste ore dal Consiglio di amministrazione.

A dicembre, il gruppo è inoltre risultato “primo editore on-line in Italia con un dato aggregato di 30,7 milioni di utenti unici mensili medi”. Sono oltre 12, milioni gli abbonamenti digitali registrati a fine anno: 685 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano anche in edicola, 251 mila per Gazzetta, 163 mila per El Mundo e 110 mila per Expansion.

La7, Cairo festeggia ascolti tv in crescita - Il trend della rete

La7 ha conseguito elevati livelli di ascolto con il 3,9% sul totale giorno e il 5,5% in prime time, entrambi in crescita del 13% nel confronto con il 2023; nella fascia 20:00/22:30 (quella che va dal Tg L7 di Mentana a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, sino ai talk show della prima serata) è quarta rete per ascolti nell’anno con uno share del 5,7% e terza rete nei mesi di aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre. La crescita degli ascolti di La7 è proseguita nei mesi di gennaio (+19% sul totale giorno e +11% in prime time) e febbraio 2025 (+16% sul totale giorno e +8% in prime time), confermandosi in entrambi i mesi terza rete nella fascia 20:00/22:30.

Cairo Communication, i periodici

Anche il settore editoriale periodici Cairo Editore, con un ebitda di 11,1 milioni, ha migliorato sensibilmente i risultati rispetto al 2023 (7,9 milioni).