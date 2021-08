Calciomercato.com acquistato da Footballco: "Puntiamo sull'adv digitale"

Calciomercato.com, autorevole testata giornalistica specializzata, è stata acquistata dalla piattaforma internazionale Footballco

Calciomercato.com è stato acquistato da Footballco, società di proprietà della Integrated Media Company, una sussidiaria della società di private equity statunitense TPG Capital.

Lo scorso anno Footballco ha acquistato da Dazn la quota di maggioranza del sito Goal.com, per un'operazione da 125 milioni di dollari.

Con 400 milioni di lettori che ogni giorno accedono alla sua rete di siti, Footballco punta a un fatturato annuo di 100 milioni di dollari.

Juan Delgado, amministratore delegato di Footballco, ha spiegato che l’acquisizione di Calciomercato.com ha reso Footballco la principale piattaforma calcistica in Italia, nonché uno dei player più rilevanti in Europa, ovvero in quello che viene definito "il più grande mercato pubblicitario digitale del calcio al mondo".

In un'intervista al Financial Times, Delgado ha aggiunto che ai dipendenti di Footballco, oltre 300, si uniscono ora i 20 di Calciomercato.com e altri seguiranno in base ai piani di espansione che prevedono acquisizioni anche in Spagna e Francia.