Call center aggressivi o scorretti? Lo spot che insegna come difendersi

Call center aggressivi? Lo spot che insegna come difendersi

Torna “Difenditi Così”, la campagna by Agcm-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e da Arera-Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per dare ai consumatori consigli e informazioni per difendersi dall’insistenza o dalla scorrettezza di alcuni call center.

La creatività è dell'agenzia QuestionMark.

La ripresa della campagna si è resa necessaria in seguito all'aumento della pressione dei call center in vista della fine tutela, una fase in cui sarà di cruciale importanza fornire ai consumatori uno strumento importante per contrastare il fenomeno del teleselling aggressivo, vale a dire le telefonate commerciali per la vendita di contratti-forniture (le più numerose su energia e gas, ma anche per offerte di telefonia, assicurazioni, ecc..). Segnalazioni - giunte anche da Associazioni dei consumatori - che spaziano da una generica “insistenza” delle telefonate, a offerte incomplete o false, a registrazioni non esplicite, fino a presunte telefonate fatte a nome delle stesse Autorità (che, si ricorda, non chiamano mai).

“Difenditi Così” è indirizzata a un target di pubblico di età adulta e sarà on air con uno spot TV e Radio negli spazi RAI messi a disposizione dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nei canali organici web e social propri di Agcm e di Arera.

Sul sito di riferimento difenditicosi.it si possono trovare le indicazioni sui diritti dei consumatori e sulle segnalazioni più ricorrenti raccolte dalle due Autorità. Per imparare come tutelarsi dal teleselling si potrà navigare fra le sezioni “Come difendersi”, “Come possiamo aiutarti” e “Come puoi contattarci”.