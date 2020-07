Camera, Marinozzi nuovo capo stampa: arriva a Montecitorio da Sky

MORENO MARINOZZI NUOVO CAPO UFFICIO STAMPA DELLA CAMERA

L'Ufficio di Presidenza della Camera, su proposta del Presidente, ha deliberato oggi di nominare Moreno Marinozzi Capo dell'Ufficio Stampa - Responsabile della comunicazione della Camera. La nomina arriva a conclusione di una procedura di selezione pubblica cui hanno partecipato oltre 130 giornalisti professionisti e dopo una selezione preliminare operata dal Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna nell'ambito delle manifestazioni di interesse pervenute. E' quanto si legge sul sito della Camera dei Deputati.

Moreno Marinozzi, caporedattore di Sky Tg24, giornalista noto che ha condotto la fascia mattutina per molto tempo. Laurea alla Sapienza di Roma, Marinozzi una lunga gavetta prima di entrare a Sky (ha collaborato con il settimanale ‘A’, con Il Foglio, e, per un breve periodo anche in Rai) nel 2003, è il conduttore nella trasmissione Buongiorno, e ha seguito da corrispondente eventi principalmente politici e di cronaca esteri – raccontando ad esempio le ultime tre elezioni presidenziali in Francia e Usa – o di sport, con i mondiali 2006 in Germania.