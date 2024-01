Rai, Meloni manda segnali a Mediaset: sforbiciata sul canone. Ecco di quanto

Canone Rai: quanto costa e come pagarlo nel 2024

Il Canone Rai rappresenta l’abbonamento per la radiodiffusione e per sostenere il servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Con la Legge di Bilancio 2024 tra le novità in vigore dal 1° gennaio vi è anche la diminuzione del Canone.

L'importo per l'intero anno 2023 è stato pari a 90 euro, l'attuale Legge di Bilancio, invece, prevede che il l' abbonamento alla televisione per uso privato, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.

Inoltre per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro.

Si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.

Lo rimarca l’Agenzia delle Entrate nel suo sito web: il canone di abbonamento alla televisione si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a patto che i familiari abbiano la residenza nell’identica abitazione.

L’importo è stato finora pari a 90 euro l’anno, ma le novità nella legge di Bilancio 2024 indicano il citato taglio di 20 euro.

In sostanza, chi possiede la televisione avrà un taglio di circa il 25% del canone mentre l’imposta continuerà ad essere pagata nelle utenze da gennaio a ottobre. Per chi ha bolletta bimestrale la diminuzione sarà da 18 a 14 euro mentre per chi ha cadenza mensile, il calo sarà tra i 9 e i 7 euro per un totale di 10 rate.

Addebito sulla bolletta

Per il momento permane l’addebito del canone Rai in bolletta, pur dopo le critiche delle Commissione europea, che lo ha definito un onere improprio e tale da poter compromettere la possibilità di concorrenza.

Esenzioni dal Canone

Il Canone Rai non si applica alle seguenti categorie di persone: coloro che non hanno un televisore o un apparecchio che riceve il segnale radiotelevisivo; contribuenti con più di 75 anni e un reddito annuale inferiore a 8mila euro; agenti diplomatici, funzionari consolari, impiegati di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana o facenti parte alle forze Nato situate in Italia.

A queste categorie di soggetti, dunque, non si applicherà neanche lo sconto da 90 a 70 euro del canone Rai 2024.