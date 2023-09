Canone Rai, cambia tutto. Ecco quanto si pagherà dal 2024

Canone Rai, la novità sorprende tutti: ecco quanto si pagherà a partire dal 2024

Fino a questo 2023 il Canone Rai viene aggiunto direttamente all’interno della bolletta dell'energia elettrica ed è stato un modo per cercare di arginare l’enorme evasione che si cela dietro tale tassa.

Ma dopo le parole pronunciate dall’Unione Europea che ha storto il naso davanti a questa prassi, ecco che dal prossimo anno 2024 il nuovo Canone Rai potrebbe tornare ad essere una tassa a parte e soprattutto riscossa in modo del tutto univoco. Ma a quanto potrebbe ammontare questo nuovo prezzo? Nel 2023 l’importo ammontava alla cifra di 90 euro, una cifra plasmata in 10 comode rate da 9 euro ciascuno direttamente in bolletta.

Per il 2024 tale cifra potrebbe essere, però, più bassa e le indicazioni che arrivano dal governo sembrerebbero essere proprio queste. La novità, ad ogni modo, è che esiste un disegno di legge che punta alla graduale abolizione del Canone nel corso degli anni con un importo via via sempre più basso fino a scomparire del tutto. Si parla più che altro di uno sconto del 20% ogni anno.

In questo modo nell’anno 2024 si dovrebbe pagare soltanto la cifra di 72 euro, di 57 euro nel 2025, di 46 nel 2026 e così via fino ad arrivare all’azzeramento totale e completo. Beh, si tratta di una notizia sicuramente positiva, ammesso sempre che la proposta di legge avrà modo di passare davvero.