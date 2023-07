Canone Rai, ipotesi abolizione. Giorgetti: "Serve una riflessione"

"Non pagheranno tutti 90 euro, ci saranno aliquote diverse e ci sarà chi paga di più e chi paga di meno; è una scelta anche questa"

"Riflettere sul canone Rai". E' la posizione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che in audizione in commissione di Vigilanza Rai parla di come il digitale e le tecnologie abbiano "cambiato" lo scenario di riferimento, e del fatto che "c'è un universo nuovo" con cui fare i conti e non più la possibilità di vedere soltanto "due canali in bianco e nero, e un tempo di una partita alla domenica pomeriggio".

"Non ho conclusioni definitive - afferma Giorgetti nella parte dedicata alla replica, dopo una sessione di domande - vi dico che dobbiamo fare delle riflessioni e anche rispetto al tipo diverso di base imponibile a cui ci rivolgiamo" naturalmente "tenendo conto" del "principio di equità" e "delle fasce" di popolazione che "hanno bisogno di maggiore attenzione".