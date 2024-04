Carlsberg, nuova campagna adv: “Le cose migliori iniziano con la..."

Carlsberg lancia la nuova campagna globale di pubblicità: “Le cose migliori iniziano con la curiosità? Probabilmente”

Carlsberg lancia una nuova campagna di marchio globale: “Le cose migliori iniziano con la curiosità? Probabilmente”. Creatività, pianificata in 120 Paesi in cui opera l’azienda, è firmata dall’agenzia Fold7 (planning BY iProspect). La colonna sonora è The 900 Number dei 45 King, brano breakbeat di fine anni ’80.

Sarà distribuita nel Regno Unito, in Asia, in Sud America e in Europa per tutto il 2024 e nel 2025.

"Questa campagna è radicata nell'idea che possiamo spingere i confini del progresso con la curiosità, qualcosa che è intrinseco ai nostri valori fondamentali in Carlsberg. Il mantra del nostro fondatore J.C. Jacobsen era ‘Semper Ardens’, che in latino significa ‘sempre ardente’. Oggi, dopo oltre 177 anni, usiamo ancora la nostra curiosità per spingere i confini della produzione di birra attraverso la scienza, sia che si tratti di trovare nuovi modi per ridurre l'energia e l'acqua necessarie nel processo di produzione, sia che si tratti di sviluppare colture in grado di tollerare un clima più estremo”, afferma Lynsey Woods, Global Brand Director di Carlsberg. "Vogliamo dimostrare, con un po' di divertimento, arguzia e intrattenimento, che tutti noi possiamo rinvigorire il nostro lato curioso, e speriamo che la campagna faccia proprio questo per i bevitori di birra di tutto il mondo".

Nel film lo spettatore assiste a una cavalcata nella storia, che racconta come sia nata la musica (arte con cui il brand ha uno stretto legame): si parte da un festival contemporaneo tornando poi indietro all’età del jazz, proseguendo con legionari romani danzanti, pastori muniti di flauto e cavernicoli che realizzano suoni musicali soffiando in contenitori somiglianti curiosamente a quelle di Carlsberg.

