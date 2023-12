Carlucci, Daniele, Clerici e Setta fanno volare la nuova Rai

Ecco le donne che fanno volare la nuova Rai



Milly Carlucci, Antonella Clerici, ma anche Eleonora Daniele e Monica Setta. Il Tempo fa i conti in tasca alla Rai e scopre che la vecchia guardia continua a fare, ognuna nel proprio spazio, come e meglio di prima. Rai in rosa con numeri tutti positivi, dunque per i programmi storici del servizio pubblico. Carlucci sbanca con Ballando e batte canale 5, la Clerici batte Bonolis e in prime time splende come e più dei suoi tempi sanremesi (intanto il suo Mezzogiorno supera il 18 per cento) mentre la Daniele con Storie italiane batte sovente Mattino 5 confermandosi la numero 1 nella cronaca. Anche Monica Setta porta a casa numeri notevoli. Il suo programma uno mattina in famiglia condotto con Ingrid muccitelli e Beppe Convertini vola al 24 per cento mentre Generazione z il suo format dedicato a genitori e figli dopo 3 anni ha trovato una chiave inedita legata all'informazione e alla attualita.



E i numeri sono positivi. La media nella terza serata è sopra il 4 e sabato scorso la replica andata in onda per un buco in palinsesto dovuto allo slittamento del nuovo programma un dating show di Lorena Bianchetti prodotto da Casta Diva (in onda da sabato prossimo tutti i pomeriggi festivi alle 14) ha avuto ottimi risultati pari quasi al 4 per cento. Ottimi i riscontri di Storie di donne al bivio che al mercoledi da mezzanotte e mezza incolla davanti al video il 5 per cento di share in media. Per questi nuneri positivi il direttore Paolo Corsini ha voluto tenere aperti Generazione e Donne a Natale e a Capodanno con puntate speciali definite "strenne delle feste"