Cartabianca, a Orsini 2mila euro a puntata: si scatena l'ira del Pd

Guerra Russia-Ucraina, da Cartabianca cachet di 2 mila euro al professor Orsini. Rumor

La Rai mette Orsini sotto contratto. Secondo quanto scrive il Foglio, il docente della Luiss, che ha acquisito di recente notorietà per le sue posizioni “non ostili al regime russo di Vladimir Putin”, è da due puntate retribuito dalla trasmissione di Rai3 "Carta bianca" condotta da Bianca Berlinguer.

A Viale Mazzini si parla di un compenso di "circa 2mila euro a puntata". Il contratto prevedrebbe sei appuntamenti. Il professore Orsini teorizza dall'inizio della guerra in Ucraina che "Putin ha vinto". E che “Biden vuole la guerra perché gli conviene". E "se ce la guerra è colpa dell'occidente". Dunque secondo Orsini "bisogna avere il coraggio di ammettere che Putin ha già vinto". Per ora, comunque, non ci sono conferme sull’effettiva retribuzione al professore e giornalista firma del Fatto Quotidiano.