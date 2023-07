Cartabianca, Gaia Tortora al posto di Bianca Berlinguer?

I vertici Rai sarebbero lieti di riportare a casa Tortora nel senso di Gaia, la figlia del grande Enzo



Gaia Tortora al posto di Bianca Berlinguer? L'operazione è segretissima proprio perché è clamorosa. I vertici Rai sarebbero lieti di riportare a casa Tortora nel senso di Gaia, la figlia del grande Enzo che prenderebbe, secondo quanto risulta ad Affari, il posto di Bianca Berlinguer a Cartabianca. Eh sì, potrebbe essere proprio la giornalista della 7 la "carta" segreta per il dopo Berlinguer visto che l'ipotesi di Massimo Giletti, gradita a tutti, è ancora al vaglio degli uffici contratti.

Massimo sarebbe in forza alla 7 per altri mesi mentre Gaia Tortora potrebbe arrivare subito. Sul tavolo scivola l'ipotesi di Monica Giandotti che pare ormai destinata al pomeridiano festivo di Rai 2 mentre Giuseppe Conte insiste per Luisella Costamagna e il Pd pensa a Peter Gomez. Chi la spunterà?