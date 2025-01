Casalegno, Diaco, Porro e... il borsino dei vip in tv

Il borsino dei vip in tv

Grandi manovre in vista della nuova stagione televisiva ormai alle porte. Tra i volti più attenzionati c’è quello di Elenoire Casalegno, già inviata dell’Isola dei Famosi e attualmente opinionista di Alberto Matano a “La vita in diretta” su Rai1.

In attesa di capire eventuali proposte dal Biscione (si parla sempre dell’Isola), Casalegno è apprezzata in Rai anche alla luce di alcune interviste particolarmente premiate dal pubblico come quella con Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai1. Nelle prossime settimane ci saranno sviluppi. Sempre in Rai, avanza la candidatura di Pierluigi Diaco per occupare un contenitore sulla rete ammiraglia.

Giallo a Mediaset: Ilary Blasi ha avuto una recente ospitata da Silvia Toffanin. Le due hanno colto l’occasione per smentire i dissidi attribuiti loro. Dicono certamente la verità: Ilary e Silvia vantano un’antica amicizia, con tanto di vacanze insieme in mete esotiche, come potrebbero rompere?

Diletta Leotta resta in stand by dopo il flop de La Talpa (che l’azienda ha cercato di mascherare in tutti i modi), mentre aumentano i rimpianti per essersi fatti sfuggire Stefano De Martino. L’azienda sta ragionando anche sul futuro di Simona Branchetti, che ha estimatori anche sulla tv di Stato esattamente come Nicola Porro. A dire la verità, Porro è corteggiato da anni ma Mediaset lo considera un incedibile. Presto ci saranno novità, anche perché lo stallo che sta congelando il cda Rai potrebbe finire. Dando il via a un valzer di nomi e, quindi, di scelte.