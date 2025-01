Sanremo, Damiano David super ospite della seconda serata: salirà sul palco dell'Ariston il 12 febbraio

Dopo l'annuncio social di Jovanotti come super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, Carlo Conti chiama un altro volto amato della musica italiana. Nella seconda serata sarà infatti presente Damiano David, frontman dei Maneskin. L'annuncio è arrivato direttamente da Conti, che era in collegamento durante il pre-ascolto dei brani di Sanremo per la stampa. Damiano, che ha recentemente rilasciato i singoli 'Born with a Broken Heart' e 'Silverlines', che faranno parte del suo primo album da solista in uscita nel 2025, salirà sul palco dell'Ariston mercoledì 12 febbraio.