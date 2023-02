Caso Cospito, il direttore Perrino ospite al talk show "Nero su Bianco"

Caso Cospito, il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino ospite del talk show Nero Su Bianco in onda su Umbria+

Comunemente si parla di 41-bis per far riferimento a un regime carcerario particolarmente restrittivo, il cosiddetto carcere duro che ha da sempre lasciato qualche perplessità ai giuristi e soprattutto alla Corte dei diritti umani di Strasburgo. Da alcuni giorni se ne parla tanto per il caso del detenuto Alfredo Cospito, accusato di due attentati, è il primo anarchico a finire al 41-bis. Da tre mesi è in sciopero della fame. Dopo una visita di alcuni onorevoli del Pd al detenuto è nata una polemica in parlamento tra il partito democratico e fratelli d’Italia.

Sono questi i temi che tratterà il talk show “Nero Su Bianco” con il titolo: Caso Cospito tra reati di terrorismo e 41-bis

In studio con il giornalista Laurent De Bai, per un confronto sul tema: Fausto Cardella Magistrato e Procuratore della Repubblica; Giuseppe Caforio Garante dei detenuti; Angelo Maria Perrino Direttore del primo sito d’informazione Affaritaliani.it e Valter Biscotti legale delle vittime di terrorismo.

