Briatore, Cecilia Capriotti replica a Elisabetta Gregoraci: “Sei un’ingrata"

Cecilia Caprotti: "Ho presentato io la Gregoraci e Briatore. Non mi ha mai ringraziata"

Cecilia Capriotti si confida a Monica Setta nella puntata del 13 giugno di “Storie di donne al bivio” in onda su Rai2 e racconta molto dei suoi corteggiatori e dei suoi amori svelando una storia finora inedita con Steve Dorff e un'amicizia con Silvio Berlusconi. "Berlusconi mi chiamò quando venne a mancare sua madre. Passammo ore a parlare, andai spesso a cena con lui insieme ad amici ma fra noi non ci fu nemmeno una carezza. L'unico dono da parte sua fu un suo libro con dedica".

"Sono stata io a presentare Elisabetta Gregoraci a Flavio Briatore. Ero inviata della Vita in diretta, l'avevo appena intervistata e chiesi a Flavio se potevo portarla con me visto che dopo sarei andata a bere un aperitivo con lui e Raffaella Zardo. Elisabetta non mi ha mai ringraziata né mi ha invitato alle nozze eppure io l'ho sempre rispettata. Flavio era gentile con me, mi invitava a mangiare tartufi, era squisito. Ma per me era intoccabile".

Oggi Cecilia Capriotti vive con Gianluca Mobilia da cui ha avuto la figlia Maria Isabelle. Le nozze? "Ce lo chiede spesso nostra figlia e un giorno arriverà il si. Inviterò tutti gli amici a partire da Briatore che è una persona seria e gentile che io stimo molto".