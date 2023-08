Centro Sperimentale Cinematografia, si dimette la presidente Marta Donzelli

Centro Sperimentale Cinematografia, si dimette la presidente Donzelli. Con lei anche l'attrice Cristiana Capotondi

“In attesa di firma da parte della Presidenza della Repubblica e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” la presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Marta Donzelli e le Consigliere di Amministrazione Cristiana Capotondi e Guendalina Ponti, in una nota, annunciano le loro dimissioni.

“Ci riferiamo al decreto legge n. 75/2023 convertito in legge in data 3 agosto 2023 - spiegano - Tale disposizione introduce significative modifiche all'assetto degli Organi della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (Consiglio di Amministrazione e Comitato Scientifico) stabilendo che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, si provveda alla sostituzione degli attuali Organi con un nuovo Consiglio di Amministrazione ed un nuovo Comitato Scientifico”.

“Abbiamo formalizzato le nostre immediate dimissioni, rimettendo il mandato propostoci dall'allora Ministro della Cultura e poi ratificato ad ampia maggioranza dalle Commissioni Cultura di Camera e Senato nel marzo del 2021 - si legge ancora nella nota - Tale mandato era stato da noi accettato con lo spirito di mettere a disposizione le nostre professionalità, le nostre diverse esperienze e competenze, nella consapevolezza, sempre condivisa, di essere chiamati a operare nell'interesse pubblico”.