Chanel canta "Mi son fatto l'amante" su TikTok: frecciatina a Totti e Ilary?

Chanel Totti e la frecciata a papà Francesco su TikTok: la 15enne canta "Mi sono fatto l'amante"

La figlia di Totti e Ilary Blasi manda una frecciatina ai genitori su TikTok. Mentre i palinsesti e i giornali italiani danno ampio spazio alla marea di notizie che circola sulla separazione della coppia, la secondogenita Chanel, 15 anni, reagisce a modo suo alla crisi familiare.

Sul profilo TikTok della giovane è apparso, infatti, un video che ha fatto venire il dubbio a molti fan. Su TikTok, Chanel canta “Mi sono fatto l’amante”, canzone neomelodica del 1997 di Natale Galletta. Secondo molti utenti, nel video diventato virale, il riferimento alla crisi tra i due genitori super-star scoppiata questa estate sembra evidente. Ma c’è di più. Per alcuni utenti, la frecciatina sarebbe stata destinata più precisamente a papà Francesco.

Per ora, comunque, non c'è nessuna certezza del fatto che Chanel si stesse veramente riferendo in qualche modo a suo padre o alla separazione dei genitori in generale. E ora, sta alla 15enne svelare l'arcano.