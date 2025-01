Che tempo che fa di Fabio Fazio? Non va in onda domenica 12 gennaio sul Nove (e discovery+) la nuova puntata, ma...

Che tempo che fa - Best of di Fabio Fazio domenica 12 gennaio 2025

Quando torna Fabio Fazio? Che tempo che fa questa domenica, 12 gennaio, non tornerà con una puntata inedita sul Nove e discovery+. Il talk show campione degli ascolti tv però sarà presente lo stesso nel palinsesto ma in versione Best of (così come era accaduto la settmana precedente) dalle 21,30 subito dopo Little Big Italy di Francesco Panella. Una buona occasione per i fans del programma di rivedere qualche momento speciale della stagione o recuperarlo nel caso se lo fossero perso in precedenza.

Che tempo che fa, ascolti tv record nel 2024 sul Nove

Ricordiamo che Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e la squadra della trasmissione di Warner Bros Discovery avevano chiuso il 2024 con la puntata andata in onda domenica 22 dicembre (tra gli ospiti due star mondiali del calibro di Richard Gere e Michael Bublé, oltre a Ficarra e Picone e Alessia Marcuzzi), archiviando un anno record negli ascolti tv: Che tempo che fa ha segnato una media di 2 milioni di spettatori e 10,1% share, con punte di 3 milioni e 14% share.

Quando torna Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove (e Discovery+)

E ora il 2025, ma torniamo alla domanda iniziale: quando torna Fabio Fazio sul Nove? E' presto detto, l'attesa sta per finire: Che tempo che fa riparte domenica 19 gennaio 2025 dalle 19,30 con le nuove puntate, rilanciando la consueta sfida negli ascolti tv in primis a Le Iene guidate da Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1 e Report di Sigfrido Ranucci su Rai3.