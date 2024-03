Che tempo che fa, ospiti a sorpresa: star della musica italiana da Fazio. E arriva anche...

Che tempo che fa di Fazio, la puntata di domenica 24 marzo 2024

Che tempo che fa di Fabio Fazio torna domenica 24 marzo 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+. Sarà l'ultimo appuntamento prima della pausa pasquale. Come sempre in studio la squadra vincente del programma di Warner Bros. Discovery: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Che tempo che fa tornerà in diretta domenica 14 aprile.

Che tempo che fa di Fabio Fazio, Gianna Nannini ospite

Chi saranno gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata pre-pasquale di Che tempo che fa? In primis, Gianna Nannini. La cantante sarà live con il singolo “Io voglio te”, estratto dal nuovo album di inediti “Sei nel l’anima”, omaggio a una delle sue hit più famose e prima parte di un progetto che comprende, oltre al disco, un tour europeo in partenza il prossimo novembre, un film e la riedizione della sua autobiografia “Sei nell’anima (Cazzi miei)”.

Che tempo che fa gli ospiti di Fabio Fazio domenica 24 marzo 2024

Non solo Gianna Nannini. Ecco gli ospiti di Che tempo che fa: Neri Marcorè e Giovanni Storti, di nuovo insieme sul grande schermo in “Zamora”, film che segna il debutto alla regia di Marcorè liberamente ispirato all’omonimo romanzo del giornalista sportivo Roberto Perrone, scomparso a gennaio 2023; Enrico Brignano, prossimamente in tour europeo con il suo show teatrale “Ma…diamoci del tu!”; il Direttore di TG LA7 Enrico Mentana; l’economista Carlo Cottarelli; la Vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de La Repubblica, Massimo Giannini; Michele Serra.

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Renato Romagnoli, Direttore di Chirurgia Generale 2U del Centro Trapianto di Fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; Loredana Macchietti Minà, Presidente della Fondazione Gianni Minà ETS che nei prossimi giorni presenterà il nuovo database contenente il patrimonio filmico e cartaceo del grande giornalista scomparso un anno fa.

“Che tempo che fa – Il Tavolo”, ospiti della puntata di domenica 24 marzo 2024

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Frank Matano e Lucia Ocone, rispettivamente co-conduttore e concorrente della quarta edizione di “LOL – Chi ride è fuori”; la leggenda dello sci di fondo Manuela Di Centa, Membro onorario del CIO e che vanta un palmares di 7 medaglie olimpiche e altrettante mondiali, oltre a 14 vittorie e 30 podi totali in Coppa del Mondo di Sci di Fondo; Fabio Rovazzi; Simona Ventura. Tornano al tavolo Neri Marcorè e Giovanni Storti.