Che tempo che fa ospiti, Fazio Fazio cala due jolly mondiali vs Le Iene-Report. Anticipazioni

Che tempo che fa di Fabio Fazio torna in onda sul Nove e discovery+ domenica 19 gennaio, dopo la pausa natalizia e le due puntate di Best Of del programma trasmesse nelle due precedenti settimane. Con lui come sempre Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, passando per Ornella Vanoni, Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Edoardo Prati. Chi saranno gli ospiti? Su questo fronte Fazio fa le cose in grande per la prima puntata del nuovo anno e cala un paio di jolly clamorosi nella sfida degli ascolti tv contro i rivali di sempre (da Le Iene su Italia 1 a Report su Rai3).

Che tempo che fa ospiti: Papa Francesco da Fabio Fazio

“Sua santità Papa Francesco domenica a Che tempo che fa“. Fabio Fazio su X, fa l'annuncio a sorpresa. Il Pontefice era stato ospite un anno fa con un’ora di intervista esclusiva. E ora il bis sul Nove.

Che tempo che fa ospiti di Fabio Fazio: Cecilia Sala

Il secondo grande ospite era stato annunciato nei giorni scorsi: si tratta della giornalista Cecilia Sala. La giornalista liberata dopo 21 giorni di detenzione in Iran lo scorso 8 gennaio ha scelto il talk show di Fabio Fazio per raccontare la sua drammatica esperienza in tv.