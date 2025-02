Chi è Anna Zhang vincitrice di Masterchef 14... quella svolta: "Il mondo della moda non parlava la mia lingua dell’amore"

Anna (Yi Lan) Zhang ha conquistato l'edizione 2025 di Masterchef: è la 32enne nata a Milano (ma residente a Venezia) con un grande background multiculturale ad essere stata proclamata vincitrice da Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Anna (Yi Lan) Zhang ha origine cinese, i genitori emigrarono in Italia per avere un altro figlio visto che lì vigeva la “legge del figlio unico”. Dopo essersi trasferita in Veneto con la famiglia dove ha fatto le superiori, torna a Milano e all'ombra della Madonnina ha scelto di percorrere la strada della comunicazione sul fronte della moda. A quel punto è diventata sales manager in boutique di lusso. Nel corso del lookdown si è poi messa a leggere libri di autori cinesi che la ricollegano con le sue radici, quindi prende coraggio e si licenzia per seguire la sua vera passione ossia la cucina. "Il mondo della moda non parlava la mia stessa lingua dell’amore".





Ad oggi lavora saltuariamente come modella ma ha in testa l’immagine di «una grande tavolata costituita da persone provenienti da culture diverse che mangiano lo stesso cibo in armonia: io vorrei essere l’artefice di questo banchetto».

La sua prima maestra in cucina? La mamma, da cui imparato tutto ciò che c’è da sapere sulla cucina orientale. Poi lo studio anche della tradizione culinaria europea che ha arricchito ulteriormente il suo bagaglio. La vincitrice di Masterchef 14 ritiene di avere capacità di leadership, è competitiva ma le piace essere chiara perché "se vinci facendo scorrettezze non hai la stessa soddisfazione".

Il successo del cooking show di Sky? Lei forse una sorta di premonizione l'aveva avuta. «Mi sono vista più volte con i coriandoli che cadono su di me nello studio»





Anna (Yi Lan) Zhang, il menù con cui ha vinto Masterchef 14

Il menù della finalissima di Masterchef? Si chiama “L’Eden di YilAnna”.

- Antipasto “Albero della vita e il suo elisir” (chips di riso verdi con capasanta marinata, mela verde e daikon, aioli alla menta, zenzero e finger lime, servito con un elisir di kombucha e agrumi)

- Il primo “Il sorriso di mia madre” (raviolo ripieno di garusoli, fungo ostrica e guanciale, tobiko e dashi di zafferano)

- Il secondo “Il potere del tempo” (pancia di maiale stufata e laccata con spezie orientali, insalata croccante di cetrioli, susine gialle e peperoncino, ricci di mare)





- Dessert “Uguale babà no?” (babà al rum e osmanto, mousse di mozzarella e cocco, olio al tagetes).

La concorrente che ha vinto Masterchef lo ha descritto così: «Un menù che è inevitabilmente legato al mio progetto di vita: un’oasi in cui ritrovare il benessere attraverso il cibo. Piatto dopo piatto se ne scoprono le fondamenta, ovvero gli elementi che hanno plasmato l’Anna che c’è oggi. Ho trovato nella cucina il mio modo di comunicare ciò che realmente sono – ha proseguito la nuova MasterChef italiana – perché per tutti sono sempre stata troppo cinese per essere italiana e troppo italiana per essere cinese. Oggi voglio esprimere l’unione e l’integrazione dei miei sapori, figli di un incontro necessario tra culture diverse e che insieme ambiscono a ricreare un equilibrio perfetto, una sorta di paradiso terrestre: L’Eden di YilAnna».