Chi è Elena D'Amario, giudice di Amici di Maria De Filippi: dal secondo posto dietro a De Martino alla Parsons Dance Company

Elena D'Amario sarà la nuova giudice del serale di Amici 24 al fianco di Amadeus e Cristiano Malgioglio. Per la 34enne abruzzese (nata il 17 giugno a Pescara) - che fece il suo esordio in tv nel 2008 vincendo 'Il ballo delle debuttanti' condotto da Rita Dalla Chiesa - si tratta di un ruolo importante in una trasmissione in cui è volto amatissimo nel corso di diverse edizioni: la prima, per la precisione, fu la nona (2009/2010), quando puntò su di lei il coreografo Steve La Chance e alla fine riuscì a entrare nella fase serale, chiudendo seconda nella danza dietro a Stefano De Martino.





Elena D'Amario ha fatto parte a lungo della prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata notata da David Parsons (proprio nel corso di Amici di Maria De Filippi). In quegli anni si trasferita a New York, dove ha iniziato come apprendista nella compagnia nel 2010 al Broadway Dance Center. Dal 2011 al 2019 è entrata a far parte del corpo di ballo, facendo diversi tour mondiali e interpretando ruoli da solista.

Nel 2015 il primo ritorno ad Amici nel ruolo di ballerina professionista e coreografa. Nel 2017 è stata nominata ai Clive Barnes Awards (tra i premi più prestigiosi al mondo nel panorama della danza e del teatro). Poi negli anni successivi il nuovo ingresso ad Amici nel corpo di ballo (così anche in Amici Celebrities). E ora arriva anche questo ruolo da giudice del serale del programma di Maria De Filippi.





Nel corso degli anni ha ballato nei video dei brani di Enrico Nigiotti (Libera nel mondo), Emma (Io son per te l'amore), Jovanotti (Tensione evolutiva), Nek (Uno di questi giorni), Achille Lauro (Me ne frego) ed Ermal Meta (L'unico pericolo). Sempre sul fronte musicale, nel febbraio 2022 si è esibita al Festival di Sanremo nel corso della quarta serata dedicata alle cover sulle note di What a Feelin', interpretato da Elisa.



Elena D'Amario attrice? Nel gennaio 2023 è stata protagonista della prima puntata della serie televisiva Che Dio ci aiuti 7, interpretando il ruolo di Luisa Monachini.