Amadeus e non solo ad Amici: Maria De Filippi cala il tris per il serale - Rumor

Amici 24, Amadeus giudice del programma di Maria De Filippi, annuncio imminente

Amadeus giudice di Amici 24? Le voci girano da settimane, recentemente erano tornate in auge dando la sensazione di un'ufficialità imminente, la prima puntata del serale partirà fra pochi giorni su Canale 5, per l'esattezza sabato 22 marzo. Nel giro di poche ore (tra giovedì con le foto social e venerdì con un comunicato) verrà finalmente dato l'annuncio. Ma c'è di più.

Chi affiancherà il presentatore ex Rai e attualmente in forza al Nove - a maggio dovrebbero partire 'Starstruck - Colpito dalle stelle' sarà un talent 'alla X Factor' in prima serata e poco più in là il game show in access Raid the Cage - nelle puntate che porteranno verso la finale dell'edizione 2025 di Amici?

Amici 24, Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario: i giudici del talent di Maria De Filippi

Con Amadeus (in questa stagione già ospite al pomeridiano quando presentò il suo libro), il ritorno annunciato di Cristiano Malgioglio (nel programma dal 2023) e, la novità rappresentata da Elena D'Amario. Sarebbero loro i giudici scelti da Maria De Filippi per il serale del talent show di Mediaset (prodotto da Fascino) - secondo quanto riporta l'Adnkronos - che 'scenderanno in campo da sabato (programma che dovrebbe essere registrato nel pomeriggio di giovedì).



Amici 24, chi è Elena D'Amario

Elena D'Amario è ballerina e coreografa che ha fatto parte a lungo della prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata notata da David Parsons proprio durante la partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.