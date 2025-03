Amadeus giudice ad Amici di Maria De Filippi nel serale - Le nuove voci. E sul Nove...

Amadeus giudice ad Amici di Maria De Filippi nel serale - Le nuove voci

Amadeus giudice di Maria De Filippi nel serale di Amici che prende il via sabato 22 marzo. Le voci girano da qualche tempo e vengono rilanciate in queste ore dal Corsera secondo cui "non c’è ancora nessuna firma sull’accordo, ma il dialogo tra le parti è intenso da giorni".

Va ricordato che a ottobre Amadeus era stato ospite nel pomeridiano di Amici quando aveva presentato il suo libro. Non solo. Il conduttore del Nove assieme alla moglie Giovanna Civitillo era stato recentemente a C’è posta per te - quel sabato fu record di share stagionale sfondando il muro del 30% (31,96%).

Amadeus, 2 nuovi format sul Nove in prima serata e access

Intanto Amadeus sta lavorando per mettere a punto due nuovi format che andranno in onda attorno a maggio sul Nove.

Il primo 'Starstruck - Colpito dalle stelle' sarà un talent 'alla X Factor' e andrà in onda una volta a settimana in prima serata.

Poi Ama rilancerà la sfida in access prime time, dal lunedì al venerdì in acces con un game show a coppie (Raid the Cage)