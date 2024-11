Chi è Francamente di X Factor 2024, la cantante eliminata a sorpresa in squadra con Jake La Furia

Francamente, ma all'anagrafe è Francesca Siano. La giovane cantautrice, eliminata a sorpresa a X Factor 2024, ha stupito tutti con il suo talento e la sua personalità. In squadra con Jake La Furia, ha ipnotizzato fin dai provini il pubblico del talent di Sky. Scopriamo insieme un po' del suo passato.

Nata a Torino nel 1996, Francesca si è trasferita a Berlino nel 2021, dopo aver completato la laurea magistrale in filosofia. La sua esperienza come studentessa Erasmus nella capitale tedesca l’ha talmente affascinata che ha deciso di trasferirsi definitivamente, dove ora lavora come guida turistica.

A Berlino, Francamente ha trovato l'ambiente ideale per coltivare la sua passione per la musica. È diventata parte del collettivo Canta Fino a Dieci, insieme a Irene Buselli, Anna Castiglia, Rossana De Pace e Cheriach Re. Dal novembre 2021, la band si esibisce in performance che affrontano tematiche di inclusività e discriminazione di genere, un impegno che Francamente porta avanti con passione. La sua collaborazione con il producer elettronico Status Zero ha dato vita a brani techno caratterizzati da testi riflessivi su temi sociali.

Nel 2024, Francamente ha deciso di partecipare a X Factor, lasciando tutti senza parole durante le audizioni con una commovente interpretazione di Wicked Game di Chris Isaak. Il suo carisma ha conquistato i giudici, che le hanno assegnato quattro sì. Un momento particolarmente memorabile è stato quando ha presentato il suo inedito Paracadute, che Manuel Agnelli ha definito uno dei singoli più belli mai sentiti nel talent show. Successivamente, è stata scelta da Jake La Furia per entrare nella sua squadra. In merito, Francamente ha dichiarato agli Home Visit: "Jake era l’unico giudice che non volevo. Non pensavo di essere adatta per lui, ma poi ho capito che poteva essere una bellissima opportunità".

ASCOLTA L'INEDITO PARACADUTE