Chi è Marianna Aprile, la compagna radical chic con la erre moscia

Marianna Aprile, compagna radical chic con la erre moscia. Il ritratto

Marianna Aprile saluta la prima serata. L’esperimento di La7 per sostituire “Non è l’Arena” di Massimo Giletti (la cui chiusura, ancora oggi, rappresenta un giallo) non è andato a buon fine. Così, dopo una serie di pessimi ascolti, la rete ha deciso di chiudere “In Onda”.

Stando alle indiscrezioni di Dagospia, comunque, non tutto è perduto. Il programma dovrebbe infatti tornare, questa volta durante l’access prime time, al posto di Lilli Gruber e del “suo” inaffondabile “Otto e mezzo” dal 26 dicembre. Si conclude così, dunque, l’avventura in prima serata per la giornalista e conduttrice barese.

Ma se anche i più attenti ai palinsesti televisivi avevano già fatto la “conoscenza” di Marianna Aprile, sono in molti a non conoscere i dettagli della sua vita privata e della sua carriera.

Chi è Marianna Aprile

Opinionista, giornalista e conduttrice attiva nel panorama radiofonico e televisivo, Marianna Aprile è nata a Bari il 3 maggio 1976. Nel corso della sua carriera ha lavorato per il settimanale di cronaca rosa “Novella 2000” e ha assunto il ruolo di caporedattrice del settimanale “Oggi”, per cui ha iniziato a lavorare nel 2008.

Durante l'estate del 2014 conduce il programma “Millennium”, in onda su Rai Radio 3. Due anni dopo invece, nel 2016, grazie alla propria approfondita conoscenza nel settore diventa un ospite ricorrente del talk-show a sfondo politico “Otto e mezzo”, condotto da Lilli Gruber.

Nel 2019 pubblica il suo primo libro, “Il grande inganno”, edito da Piemme. Nel 2021 diventa invece ospite ricorrente di “In onda”, programma TV politico trasmesso su LA7, e conduce insieme a Luca Bottura il programma “Forrest” su Rai Radio 1. Poi, la “promozione”. Dal 1° agosto 2022 conduce assieme a Luca Telese la versione estiva di “In onda”, sostituendo per il mese di agosto la coppia David Parenzo-Concita De Gregorio. Infine, la conduzione della prima serata di “In Onda”, terminata, però, domenica 3 dicembre in seguito a dei risultati in termini di ascolti a dir poco deludenti.

Ma come sostengono i più maligni, la decisione non ha turbato più di tanto gli spettatori. Partita intimidita come un agnellino e poi trasformatasi in una sorta di "brutta copia" di Lilli Gruber, erano in molti, infatti, a lamentarsi dello stile della conduttrice, troppo avvezza a prosopopee sinistrorse che facilmente facevano storcere il naso a chi si ritrovava ad assistere alla trasmissione.

Spesso sui social, sotto i post dedicati agli ultimi appuntamenti, gli utenti lamentavano un linguaggio incomprensibile, definito da alcuni sinistrese, nel porre le domande. Un molto criticato fare, si potrebbe dire, da maestrina che evidentemente non è piaciuto ai telespettatori del talk politico di La7.

