Chi è Sandra Amurri, giornalista esperta di mafia e star di Non è l'Arena

Dall'intervista al capo dell'Fbi a Maria Teresa di Calcutta, dalla mafia al narcotraffico in Colombia. Ecco chi è Sandra Amurri

Sandra Amurri torna domenica 26 marzo a Non è l'Arena su La7. Nel salotto di Massimo Giletti la giornalista esperta di mafia affronterà le tematiche legate a Cosa Nostra rivestendo il consueto ruolo di opinionista.

Ma chi è Sandra Amurri? E quali sono le origini della sua carriera? A raccontare sé stessa è proprio la giornalista sul sito de Il Fatto Quotidiano. "Sono nata ad Ascoli Piceno, dal 1991 sono giornalista professionista, spiega”.

“Ho scritto per il mensile Historia, Epoca, Panorama, per La Repubblica, Sette, il Corriere della Sera, per L’Unità di Colombo e Padellaro, L’Espresso. Dal 2009 lavoro al Fatto. Autrice del libro ‘L’Albero Falcone’ (Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, 1992), faccio parte del comitato scientifico ‘Progetto Legalità’ della Fondazione Antonino Caponnetto. Ho realizzato due speciali sulla storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino".

"Tra le interviste esclusive - aggiunge Amurri - Madre Teresa di Calcutta, il capo dell’Fbi Louis Free, Ninetta Bagarella-Riina, la figlia Maria Concetta, Yasser Arafat, Giuseppe Dossetti, All Kaateb (processo All- Iberian), il presidente del Venezuela Hugo Chavez. Mi sono occupata di inchieste sul narcotraffico in Colombia, sugli intrecci tra mafia, politica e appalti, sull’Anas e sulle Ferrovie".