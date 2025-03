Chi era Eleonora Giorgi, da sex symbol negli anni '70-80 a Borotalco e il Nastro d’Argento

Eleonora Giorgi, da sexy lololita ai Cesaroni e i reality. La consacrazione con "Borotalco"

Eleonora Giorgi alla fine si è dovuta arrendere, sperava in un miracolo ma quel miracolo non è arrivato. Purtroppo. Dopo quasi un anno e mezzo di sofferenze e alti e bassi, alla fine la malattia – un tumore al pancreas scoperto per caso, per via di una tosse che non passava – ha preso il sopravvento. Così Eleonora Giorgi è morta a 71 anni, dopo la radiochirurgia cui si è sottoposta a fine gennaio 2025 per via di una metastasi al cervello. La morte - riporta Il Fatto Quotidiano - è arrivata dopo quindici mesi di convivenza forzata col cancro. Eleonora Giorgi ha avuto una carriera fatta di grandi successi cinematografici. Il grande salto lo fa nel 1982 con Borotalco, diretta da Carlo Verdone, nei panni di Nadia, personaggio grazie al quale vinse il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista.

"Più che una consacrazione, è stato lo zenith", lo ha definito lei, che all’epoca era all’apice del successo. Giorgi ha iniziato la sua carriera come sexy lolita appena diciannovenne, diventando col tempo icona del cinema italiano, è stata protagonista nei reality e nei salotti tv dove riusciva a distinguersi con un pensiero laterale, provocatorio se necessario ma sempre e comunque mai banale. Del resto, nella sua vita non c’è mai stato spazio per la banalità.

Nata a Roma il 21 ottobre 1953 da una famiglia di origini inglesi e ungheresi, esordì come attrice non accreditata nel film Roma di Fellini (che sin da giovane le aveva predetto un futuro nel cinema) e nel 1972 fa il salto come protagonista in Storia di una monaca di clausura, diventando poi un sex symbol degli anni '70-80. Dopo alcuni ruoli in commedie sexy all’italiana, inizia a recitare anche in pellicole drammatiche come L’Agnese va a morire e Dimenticare Venezia.

Poi esce un po' dai radar, poco attratta dalle proposte cinematografiche e così - riporta Il Fatto - si reiventa e punta sul piccolo schermo, dove prende parte a Morte di una strega, Lo zio d’America (serie di successo con De Sica e la Muti) e ancora I Cesaroni. Nel 2003 debutta nella regia cinematografica con Uomini & donne, amori & bugie. Nel 2016 torna a recitare in My Father Jack e Attesa e cambiamenti, ed è protagonista di una puntata di Don Matteo. Nel suo curriculum ci sono anche la partecipazione come concorrente a Ballando con le stelle, nel 2018, e poi al Grande Fratello Vip. È stata anche opinionista a Live-Non è la D’Urso.