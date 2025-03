Chi era Pietro Genuardi - L'attore delle grandi fiction tv, i film (con Carlo Verdone, Dellamore Dellamore...)

Pietro Genuardi è morto, lutto nel mondo dello spettacolo

Il mondo della tv e del cinema è in lutto per la scomparsa di Pietro Genuardi, attore amatissimo dal pubblico italiano, morto a 62 anni a causa di una grave malattia del sangue.

Lo scorso ottobre aveva annunciato il suo addio alle scene perché le intraprendere le cure alla luce della sue condizioni di salute. «Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo», aveva scritto su Facebook.

Chi era Pietro Genuardi - L'attore de Il Paradiso delle Signore, Centovetrine e di tanti film (con Carlo Verdone, Dellamore Dellamore...)

Pietro Genuardi aveva recitato ne ‘Il paradiso delle signore’ (dal 2019 al 2024), serie tv di successo da anni nel pomeriggio di Rai 1 in cui vestiva i panni di Armando, magazziniere dedito al lavoro e con una grande passione per le biciclette.

Nella sua lunga carriera era stato anche protagonista delle soap ‘Vivere’ e ‘Centovetrine’, ma anche al cinema con Carlo Verdone ne ‘Il bambino e il poliziotto’ (impersonava uno dei rapitori di Giulio, il piccolo co-protagonista, interpretato da Federico Rizzo), con Luigi Magni ne ‘In nome del popolo sovrano’, con Michele Soavi in ‘Dellamore Dellamore’. Per Rai 1 con Beppe Fiorello fu coprotagonista del film in due puntate di Stefano Reali L'uomo sbagliato nel ruolo di Marcello. Nel 2006 recitò con Giancarlo Giannini, Enrico Montesano, Franco Nero, Barbara Bouchet e Don Johnson nel film Bastardi di Andrés Arce Maldonado e Federico Del Zoppo.

L’ultimo film in cui ha recitato è stato ‘Brave ragazze’ con la regia di Michela Andreozzi. Una delle ultime ospitate in tv di Pietro Genuardi è stata a La Volta Buona, per promuovere proprio la soap del pomeriggio di Rai 1 ‘Il paradiso delle signore’.

Pietro Genuardi, la moglie: 'Sarai il mio grande amore'

"Per sempre oltre i confini dell'anima. Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore. Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo perché l'amore non muore vita mia. Stringimi forte e camminiamo insieme". Con queste parole toccanti, pubblicate sui social, Linda Ascierto ricorda il marito Pietro Genuardi, l'attore scomparso oggi all'età di 62 anni a causa di una grave malattia del sangue. Tra le foto condivise dalla moglie anche una del loro matrimonio avvenuto nel 2020.