Chi l'ha visto? Anticipazioni: Melania Rea, parla l'omicida Salvatore Parolisi

Chi l'ha visto? anticipazioni: in esclusiva parlerà Salvatore Parolisi, il militare che ha ucciso la moglie

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 5 luglio in prima serata su Rai3. In questa puntata ci sarà un'Intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, in permesso premio. Parla per la prima volta l’ex militare condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie, Melania Rea. Parolisi, che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza di condanna, può ora usufruire dei permessi giornalieri e lasciare la struttura carceraria dove è recluso.

Nella puntata, come sempre, anche gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.