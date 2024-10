Chi l'ha visto? Anticipazioni: i nuovi sviluppi del caso Matacena

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà del caso Matacena con l'intervista al falsario che ha realizzato il falso certificato di matrimonio e di Maria Campai

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 2 ottobre in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del caso Matacena. Mentre la procura ha fatto riesumare i corpi dell’ex parlamentare, deceduto latitante a Dubai, e della madre, il programma condotto da Federica Sciarelli ha raggiunto il falsario che avrebbe prodotto il documento di matrimonio tra Maria Pia Tropepi e Amedeo Matacena: secondo quanto ha appreso da Chi l’ha visto? il certificato sarebbe costato 12 mila euro.

Poi, il caso di Maria Campai: la sorella si era rivolta al programma per un appello, sicura che la donna avesse incontrato un uomo prima di scomparire. Ma Maria Campai era stata già uccisa da quello che si scoprirà essere solo un ragazzo, un diciassettenne che nei social elogiava Filippo Turetta.

Infine, lo strano caso del giovane che va via con il bancomat del padre e con le ceneri della madre. “Torna!" - l’appello del padre dall’ospedale in cui è ricoverato - Dammi almeno le ceneri, dei soldi non mi importa nulla”. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.