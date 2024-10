"Così l'ho uccisa, con una mossa di wrestling". Il baby killer di Campai si è ispirato a una serie tv: "Dexter"

Omicidio Campai, il killer svela tutto. I dettagli dell'incontro e l'inganno

L'interrogatorio del 17enne accusato dell'omicidio di Maria Campai, la 42enne conosciuta in un sito di incontri e poi invitata nella sua casa di Viadana (Mantova) con la scusa di un rapporto sessuale e uccisa, ha svelato i macabri dettagli. Lo stesso ragazzino ha confessato tutto di quella drammatica notte. Si sarebbe ispirato a una serie tv crime "Dexter". Il dettaglio è emerso da una foto postata su Instagram, alla quale - riporta Il Messaggero - il diciassettenne, accusato dell’omicidio di Maria Campai, aveva aggiunto una didascalia: "Brian Moser". Un nome che, per chi ha visto la serie tv “Dexter”, dice molto. Moser era il serial killer delle prostitute, conosciuto come "Ice Truck Killer", fratello del protagonista Dexter Morgan.

L’ha soffocata, come ha spiegato nei dettagli, "stringendo braccio e avambraccio intorno al suo collo, una mossa da wrestling": forse una di quelle mosse anche provate per gioco e scherzo coi compagni d’allenamento a margine delle sedute di Mma, lo sport da combattimento, in quella palestra che è stato il suo luogo dell’anima: ci andava anche con la febbre. Se prima di organizzare l’incontro a pagamento con la povera Maria Campai, "incrociata per caso su un sito di incontri", il ragazzino in carcere con l’accusa di averla assassinata aveva cercato online le tecniche di uccisione a mani nude, non appena terminato il rapporto, la sera del 19 settembre, ha realizzato il piano, preparato da giorni.

Poi ha cercato invano - riporta Il Corriere della Sera - di lavare via macchie ematiche e residui organici. "È durato tutto pochi secondi", ha detto il 17enne. Pochi secondi di tempo e nessuna esitazione. E nei giorni successivi, non ha mutato la propria routine, non s’è tradito, non ha manifestato inquietudine, nervosismo, non ha pensato a lasciare Viadana, men che meno ha meditato di spostare il corpo di Maria.