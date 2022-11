Chi l'ha visto, le anticipazioni di questa sera mercoledì 30 novembre 2022

Rai3, le storie di Gaia, Marzia e Saman a "Chi l'ha visto?". Le anticipazioni di questa sera mercoledì 30 novembre

Gaia prende la nave per andare a trovare la nonna in Sicilia e scompare. La mamma ne parla a "Chi l'ha visto?", condotto da Federica Sciarelli questa sera alle 21.20 su Rai 3, e dice: "Era serena, non crediamo al suicidio".

Che cosa è successo nella traversata Genova-Palermo? Il corpo di Marzia sta parlando: l'orrore di Pontecagnano con documenti inediti. A oggi cinque indagati, tutti della stessa famiglia, per omicidio e occultamento di cadavere.

E poi la storia di Saman: la terra ha restituito i resti della ragazza. A "Chi l'ha visto?" l'intervista a un altro cugino della ragazza uccisa: si chiama Irfan e le aveva dato un pugno perché vestiva all'occidentale. Agli inquirenti aveva detto di non sapere nulla della ragazza. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.