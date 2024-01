Chiamate indesiderate, l'avvocato Dona spiega come risolvere il problema

Massimiliano Dona, avvocato per la tutela dei consumatori, ha dato la sua soluzione per fermare le chiamate indesiderate dal telemarketing

A tutti sarà perseguitato di essere tartassati da call center che prongono offerte commerciali che nella maggior parte dei casi non ci interessano. Si pensava che l'iscrizione al registro delle opposizioni avrebbe risolto il problema, ma le aziende hanno trovato metodi sempre più fantasiosi per aggirare i blocchi. Massimiliano Dona, avvocato specializzato nella tutela dei consumatori e Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, propone una soluzione più efficace e definitiva per eliminare le chiamate indesiderate.

Ospite di Mi manda Rai3, Dona ha iniziato dando una panoramica del mondo del telemarketing: "I numeri sono alla portata di tutti, ad oggi non c'è più alcuna certezza". Il registro delle opposizioni quindi risulta sostanzialmente inutile. Dietro alle chiamate indesiderate c'è un "business milionario" e quindi l'unica soluzione secondo l'avvocato "è fermare il mercato alla radice, vietare i contratti telefonici".

In sostanza si deve arrivare a dichiarare non legale un contratto stipulato per telefono fino a quando non viene firmata la versione cartacea. "A quel punto vedrete - continua l'avvocato - che i call center faranno altri lavori, come assistenza clienti, perché non è che il mestiere del call center è solo disturbarci".