Chiara Ferragni ai fan: "Sono stata malissimo. "Non so cosa sta succedendo al mio fisico"

"Non so cosa sta succedendo al mio fisico, sono stata malissimo", dice Chiara Ferragni tornando a parlare nelle Instagram Stories, cosa che, a detta dell'influencer e imprenditrice, non faceva "da una vita".

"Ieri sono stata malissimo e sono rimasta tutto il giorno a letto, il che è strano perché anche settimana scorsa sono stata quattro giorni a letto a casa. Sono stata super influenzata", spiega in italiano e in inglese.

Chiara Ferragni si trova ad Atene per un evento del suo brand. "Sono stata bene nel weekend e di colpo sono tornata a stare male".

L'aggiornamento video di Chiara Ferragni si apre con il suo celebre 'Ciao guys' che non faceva da tempo. E confessa: "Mi mancava, voglio tornare a farlo".