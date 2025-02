Chiara Ferragni fa sul serio, chiesti 1,1 milioni di euro a Fabrizio Corona. Parte la diffida, ecco cosa dice

Nuovo scontro legale tra Fabrizio Corona e Chiara Ferragni: accordo violato e richiesta di risarcimento

Si intensifica il conflitto mediatico tra Fabrizio Corona e Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi ha reso pubblica una diffida inviatagli dall’avvocato dell’influencer, Giuseppe Iannacone, che lo accusa di aver violato un accordo confidenziale firmato il 15 settembre 2023.

Il patto impegnava Corona, per un decennio, a evitare commenti "offensivi, denigratori o dileggianti" verso Ferragni e Fedez (Federico Leonardo Lucia), oltre a vietargli di divulgare dettagli sulla loro vita privata. A fronte di undici presunte violazioni, Iannacone richiede un risarcimento di 1,1 milioni di euro.

Le repliche a colpi di social

Corona ha reagito sui social attaccando Ferragni: "Pretende privacy dopo aver monetizzato la sua vita privata, persino le ecografie dei figli. Ora si lamenta se si racconta la verità?". Ha poi ribadito la sua intenzione di non fermarsi: «Né diffide né cause ci censureranno. Non vogliamo soldi, solo dire ciò che altri tacciono».

L’avvocato Iannacone ha controbattuto al Corriere della Sera: "Ferragni desidera vivere in serenità, senza intrusioni. Corona è un estraneo alla famiglia e non ha diritto di parlare della loro sfera personale". Ha inoltre annunciato di aver ricevuto da Chiara le dichiarazioni di Corona per valutarne le implicazioni legali.

I contenuti contestati

La diffida si concentra sull’episodio del podcast Falsissimo del 27 gennaio 2024, su alcuni interventi sul podcast Gurulandia e su post Instagram del profilo "fabriziocoronareal" tra il 29 e il 30 gennaio. Secondo Ferragni, Corona avrebbe svelato dettagli riservati, incluso presunti tradimenti e comportamenti lesivi dei "valori familiari". La diffida impone la rimozione dei contenuti e il blocco di future pubblicazioni, minacciando azioni legali in caso di inottemperanza.

Il prossimo passo di Corona

Nonostante le richieste, Corona ha annunciato per il 10 febbraio un nuovo episodio di Falsissimo, promettendo rivelazioni su "intrecci relazionali" legati al matrimonio della coppia. La sfida tra le parti sembra destinata a proseguire, alimentando ulteriormente il dibattito pubblico sul confine tra diritto alla cronaca e rispetto della privacy.