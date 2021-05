Chiara Ferragni firma una collezione per Nespresso

CHIARA FERRAGNI-NESPRESSO: AL VIA COLLABORAZIONE PER 'LIMITED EDITION'

Nespresso e Chiara Ferragni insieme per la nuova summer collection. I dettagli - Al via una collaborazione per una limited edition di macchine da caffè e accessori con colori vivaci e un design frizzante. "La ben nota attenzione di Chiara FERRAGNI per i dettagli, le sue idee dirompenti e il suo sostegno attivo nei confronti dell'empowerment femminile, la cura per le persone e l'ambiente, sono componenti chiave per Nespresso, e sono tutti racchiusi in questa collaborazione", si legge in una nota di Nespresso. Una collaborazione che vedrà una serie di iniziative durante i mesi estivi: dal lancio della collezione in edizione limitata ad eventi esclusivi, fino a ricette di caffè ispirate all'estate e momenti di incontro con i fan.

Chiara FERRAGNI racconta la sua collezione "che si contraddistingue per un design divertente ed elegante allo stesso tempo. Quando ho incontrato per la prima volta il team di Nespresso sono rimasta affascinata anche da tutte le iniziative legate ai temi di sostenibilità e riciclo, a cui mi piacerebbe prendere parte e dare il mio contributo quanto prima''. Anna Lundstrom, Chief Brand Officer di Nespresso, ha commentato: "Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione. Chiara FERRAGNI è un'imprenditrice all'avanguardia conosciuta in tutto il mondo e che ha aperto la strada alla creazione delle nuove tendenze in ambito moda, stili di vita e comunicazione digitale. Questo accordo è ad oggi uno tra i più completi e ampi mai realizzati con un altro brand, un progetto entusiasmante che inaugura un approccio nuovo per Nespresso e che contribuisce a consolidare al contempo la nostra anima più creativa".