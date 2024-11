Chiara Ferragni, risolto il divorzio arrivano i baci a St Moritz con Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si scambiano baci appassionati tra le vette di St. Moritz: tutte le foto

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono finalmente usciti allo scoperto. La nuova coppia è stata paparazzata dal settimanale "Chi" mentre trascorreva un piacevole weekend a St. Moritz. I due sembrano davvero molto affiatati, come confermano le tante risate e coccole ma soprattutto i baci appassionati.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si conoscevano già per il fatto che i rispettivi figli frequentano la stessa scuola ma la fiamma si è accesa ad agosto durante un incontro a Ibiza. La nuova coppia era stata avvistata nelle scorse settimane a Villa D'Este mentre si scambiava sguardi d'intesa in riva al lago e ad alcune feste di Halloween. Per quanto riguarda la gita in montagna, invece, l'influencer ha postato su Instagram diverse foto sulla neve ma di lui non c'è traccia. D'altronde il manager ha sempre scelto di mantenere un basso profilo.

Giovanni Tronchetti Provera si è separato dalla moglie Nicole Moellhausen, da cui ha avuto tre figli, un anno fa mentre Chiara Ferragni sarebbe ormai in dirittura d'arrivo per il divorzio da Fedez. Il rapper non le verserà un assegno di mantenimento ma pagherà le scuole, spese mediche e attività sportive dei figli Leone e Vittoria. Non solo, per condividere le foto dei piccoli sui social i due dovranno chiedersi reciprocamente l'autorizzazione.