I pro e i contro dell'acquisto di un Chromebook

Vantaggi e svantaggi di un Chromebook: ecco tutti i motivi per passare a un dispositivo con sistema operativo Chrome OS

Sono sempre più diffusi, crescono di anno dopo anno e vengono sempre più apprezzati dagli utenti. Sono i Chromebook, la scelta definitiva per chi cerca un computer veloce, privo di fronzoli e in grado di compiere con efficienza le operazioni più basilari in totale sicurezza. Ma quali sono i vantaggi di scegliere un laptop con sistema operativo Chrome OS piuttosto che un più tradizionale computer Windows o un Mac professionale?

Cos'è un Chromebook

I computer portatili Chromebook, linea di laptop di Google che girano con il sistema operativo di proprietà, Chrome OS, stanno gradualmente diventando mainstream. In passato, erano spesso visti come cittadini di seconda classe rispetto ai competitor Windows, ma tutto ciò sta cambiando. Ci sono ancora molte ragioni per cui i computer con il sistema operativo sviluppato da Microsoft restano la scelta migliore per la maggior parte delle persone, ma i Chromebook stanno iniziando a diventare soddisfacenti per sempre più esigenze. In questo articolo, prenderemo in esame alcune delle differenze chiave tra Chromebook e Windows o addirittura Mac, per poter avere un'idea chiara del target al quale questi dispositivi si rivolgono e di tutto ciò che possono offrire.

I punti di forza di un Chromebook: perché comprarne uno

Partiamo dal mero aspetto economico. Una delle maggiori differenze tra un computer Chromebook e uno Windows è il prezzo. I primi sono solitamente molto più economici rispetto alla concorrenza. Si può trovare un Chromebook per meno di 200 euro, mentre i laptop Windows più costosi possono arrivare anche a oltre 2000 euro. Al momento, nessun PC con sistema operativo Chrome è in grado di raggiungere tali costi.

Un' altra grande differenza tra i due tipi di computer è il software. In questo caso, però, per parlare di vantaggio bisogna comprendere il tipo di utilizzo che si vuole fare del proprio dispositivo. I Chromebook girano con Chrome OS, un sistema operativo leggero progettato per essere utilizzato con il browser Google Chrome. I laptop Windows, al contrario, girano con Windows 10 o 11, sistemi operativi versatili che possono essere utilizzati per una vasta gamma di compiti, tra cui l'elaborazione di testi, la navigazione in rete, il gioco e molto altro ancora.

C'è poi da considerare la batteria. Solitamente i Chromebook hanno una durata della batteria molto più lunga e sono un po' più leggeri e sottili dei modelli con Windows, perfetti quindi per lavorare in mobilità. Ma non va sottovalutato anche il capitolo privacy e sicurezza, un vanto per Chrome OS, sistema ancora chiuso e difficile da essere messo in difficoltà da attacchi hacker o da virus e malware molto comuni.

I difetti di un Chromebook

Prezzo, sicurezza, elasticità e leggerezza del software, batteria molto prestante. Tutti aspetti che fanno dei computer con sistema operativo Chrome una scelta importante per chi cerchi una soluzione smart nelle proprie operazioni quotidiane. Ma anche questi dispositivi hanno dei difetti.

Rispetto a molti PC Windows e ai Mac, vantano ad esempio un comparto hardware molto meno performante, e solitamente non vengono forniti con ampio spazio di archiviazione. Questo perché, basandosi sul sistema Google e sul suo cloud, riescono a viaggiare molto bene anche utilizzando caratteristiche meno all'avanguardia per quanto riguarda l’hardware (da qui il drastico calo dei costi). In altre parole, non hanno bisogno di grande potenza o di una memoria enorme per riuscire a essere efficienti.

Cosa comporta questa debolezza nell'hardware? Ovviamente l'impossibilità di poter utilizzare attraverso un Chromebook determinate app professionali molto pesanti (si pensi a quelle di computer grafica o di rendering 3D), oltre all'utilizzo limitato che se ne può fare in assenza di internet. Per questo motivo, prima di effettuare un investimento, ti invitiamo a ragionare bene sullo scopo del tuo acquisto.