Cinque Minuti ospiti 10 ottobre: Vespa intervista Elly Schlein

Cinque Minuti ospiti 10 ottobre 2023: Vespa intervista la segreteria del Pd, Elly Schlein, ospite anche di Porta a Porta

È la segretaria del Pd, Elly Schlein, l’ospite di Bruno Vespa nella puntata di Cinque Minuti, in onda martedì 10 ottobre 2023 dopo il Tg1 delle 20.00 e di Porta a Porta alle 22.50 su Rai 1. Un'ampia pagina sarà dedicata, inoltre, al conflitto israeliano-palestinese. Ospite in studio l’Ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar. Iscriviti alla newsletter