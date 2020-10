'Cioè' compie 40 anni: festeggia con un'edizione speciale sui mitici anni 80

Cioè arriva in edicola con i Mitici Anni ‘80, in un edizione speciale che celebra il decennio in cui è nato. La rivista che ha rivoluzionato il costume italiano, dalle copertine più iconiche alle rubriche più amate, da sempre al centro della cultura pop, festeggia in edicola da venerdì 23 ottobre il suo 40esimo anniversario.

Era il 7 ottobre 1980 quando, nelle edicole di tutta Italia, faceva la sua comparsa per la prima voltail magazine che ha contribuito ad arricchire le giornate di milioni di ragazze e ragazzi, e che ha segnato la storia dell’editoria e del costume pop italiano. Cioè c’era… Cioè c’è! In 40 anni di pubblicazioni Cioè è sempre stato attento - e lo è ancora oggi - alle tendenze, allo showbiz, al confronto generazionale, andando anche a informare con attenzione su temi delicati come i primi amori e le prime cotte, diventando il confidente fidato di tutti i suoi lettori e creando una vera e propria community su carta, ora trasferitasi anche online, mutuando sempre linguaggio e contenuti in base ai tempi.

I record di Cioè sono tanti, e hanno fatto la storia. Cioè è stata la prima rivista a rivolgersi a un pubblico giovane, prevalentemente femminile; la prima rivista ad avere un gadget in allegato (al debutto, una gommina per cancellare a forma di cuore); la prima rivista a proporre ai suoi lettori la copertina adesiva, che i lettori potevano staccare e usare per abbellire il diario o l’agenda scolastica; la prima rivista a inserire un poster di grandi dimensioni che ha immortalato le più grandi star dello spettacolo, ricoprendo i muri e gli armadi delle camerette di migliaia di adolescenti.

I festeggiamenti in edicola coincideranno proprio con la data del 23 ottobre perché, insieme al nuovo numero (il 1902esimo), ci sarà una rivista speciale interamente dedicata agli anni ’80: I Mitici Anni ’80, una vera e propria “macchina del tempo” costruita sull’immenso archivio della testata. Si ripercorrerà la storia del costume e del pop attraverso le rubriche e le copertine storiche di quel decennio, quelle che hanno immortalato i più grandi personaggi dello spettacolo italiano e internazionale, emergenti e affermati: da Franco Gasparri (protagonista della primissima copertina) a Miguel Bosè, dai Duran Duran a Renato Zero, passando per Spandau Ballet, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti e George Michael. Quello de I Mitici Anni ’80 è un percorso narrativo per immagini che racconterà quindi i cambiamenti di un decennio al centro di rivoluzioni sociali, politiche, culturali e tecnologiche.

“Per celebrare il significativo compleanno – spiega Marco Iafrate, Direttore di Cioè – abbiamo deciso di ricordare, raccontare, far rivivere emozioni e sapori del decennio 80 dunque le atmosfere, gli ambienti, il contesto che hanno permesso a Cioè di nascere e crescere in modo esponenziale. Guardare copertine e sfogliare articoli, interviste e reportage pubblicati in quegli anni regala brividi di nostalgia ma può rispondere anche a molte domande di chi quel periodo non lo ha vissuto e ha la curiosità di toccare con mano come tanti grandi dello spettacolo sono nati e cresciuti fino a diventare…mitici”.