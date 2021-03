Clubhouse compie un anno e avvia un programma di finanziamento per influencer

Clubhouse Creator First aiuterà gli aspiranti host e creator a costruire il proprio pubblico, entrare in contatto con i brand adatti per le sponsorizzazioni e, soprattutto, a monetizzare i loro programmi. Questo è quanto ha dichiarato domenica Paul Davison, Ceo di Clubhouse, annunciando il primo programma dedicato alla formazione e al supporto per i creatori di contenuti dell'app di chat vocale.

Il programma accetterà solo 20 utenti e le domande possono essere inoltrate fino al 31 marzo. Nella town hall settimanale di domenica, il cofondatore di Clubhouse Paul Davison ha affermato che l'azienda sosterrà gli influencer selezionati inviando loro attrezzature, fornendo assistenza nello sviluppo di contenuti, creando sinergie per sponsorizzazioni e finanziando i selezionati con 5000 dollari al mese.

Nel frattempo, il 17 marzo Clubhouse celebra il suo primo anniversario e sta lavorando per esportare il proprio successo dalla Silicon Valley al resto del mondo: lo stesso Davison ha annunciato di voler intraprendere una sorta di “tour mondiale”, partendo con la sua prima town hall in Italia lunedì.

Sono state inoltre aggiunte alcune funzionalità del prodotto richieste dagli utenti, tra cui la condivisione dei link e il filtro della lingua. L'app inoltre non richiederà più l'accesso ai contatti telefonici degli utenti, che ora possono invitare nuove persone sulla piattaforma direttamente utilizzando il numero di telefono dell’invitato. Davison ha anche affermato che presto sarà disponibile uno strumento per consentire agli utenti di eliminare i contatti da Clubhouse.

Anche se l’accesso a Clubhouse rimane solo su invito e non è ancora disponibile per i dispositivi Android, di recente è stata valutata a 1 miliardo di dollari.