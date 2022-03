Bianca Balti: "Ho avuto troppe relazioni tossiche, diventerò madre da sola"

Bianca Balti, la top model parla di sé a Vanity Fair: "Il primo passo per uscire da una relazione tossica è dirlo ad alta voce"

Bianca Balti racconta le sue relazioni (e di come uscirne quando sono tossiche) e dell'essere ancora una volta mamma. “Mi innamoravo di un uomo e saltava fuori che era uno str***o, poi di un altro ed era uno str***o anche quello. Possibile che incontrassi solo str***i? Era un caso? Quando ho capito che il comune denominatore ero io, mi sono chiesta che cosa potessi fare per non accettare quello che non mi andava bene”, racconta la modella a Vanity Fair.

In questa intervista, Bianca Balti rivendica la sua storia, i suoi errori, le scelte giuste, quelle sbagliate, il diritto alla fragilità e la voglia di scrivere un nuovo capitolo nella sua vita e nella sua carriera. “Il primo passo per uscire da una relazione tossica è stato dirlo ad alta voce. Prima a mia figlia Matilde, poi alle mie follower sui social. Ho raccontato e spiegato anche la scelta di fare congelare gli ovociti, un gesto simbolico. Non lo so se lo farò questo figlio, se incontrerò un uomo che mi farà venire voglia di farlo, se vorrò farlo da sola”.