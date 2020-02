Il Daily Mail contende il primato al Sun, tra i due un pugno di 87 mila copie

Il primato del Sun è a rischio, il Daily Mail avanza e minaccia di togliere al quotidiano di Rupert Murdoch lo scettro di giornale più venduto in Gran Bretagna, inoltre le spese legali dovute alle innumerevoli querele mettono in difficoltà i conti del tabloid inglese.

Il crollo delle vendite dei giornali, la crisi del mondo editoriale non risparmia The Sun, quotidiano di tipo tabloid pubblicato nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda, che chiude il 2019 con perdite per 81 milioni di euro. Ma per il giornale, famoso anche non proprio per meriti strettamente giornalistici come per la sua terza pagina che ospita giornalmente delle avvenenti ragazze inglesi in topless, il problema non è solo quello delle perdite dovute al calo delle vendite, il quotidiano inglese deve infatti fare fronte alle spese legali sostenute per difendersi da tutti i personaggi famosi che hanno querelato la testata a causa d'intercettazioni telefoniche effettuale illegalmente o per altri comportamenti poco rispettosi della loro privacy (tra loro il principe Harry, Elton John) come riporta ItaliaOggi.

Ma a pesare maggiormente sul bilancio del tabloid, oltre a una media di 54 milioni di sterline spesi ogni anno in spese legali, c'è il Daily Mail, quotidiano britannico fondato nel 1896, che portando a casa una diffusione stimata in 1,151 milioni di copie mette il sale sulle coda al Sun la cui diffusione cartacea è scesa a 1,238 milioni. La distanza tra i due si è quindi ridotta a una manciata di copie, 87 mila, un pugno di carta che farebbe perdere al Sun il primato di quotidiano più venduto della Gran Bretagna.

Percorrendo la classifica troviamo il Daily Mirror, terzo quotidiano più venduto, con 468milano copie, in calo del 13%. Il segno negativo nella diffusione riguarda ormai tutti gli appartenenti alla categoria, come ad esempio per il Times, quarto classificato grazie a 370,6 mila copie, ma nonostante i noti problemi della diffusione del cartaceo che riguardano ormai tutte le testate giornalistiche europee, l'inghilterra esibisce cifre da record per quanto riguarda la diffusione delle testate quotidiane, in Uk infatti nel 2019 sono circolate la bellezza di 1,7 miliardi di copie come precisa Abc a ItaliaOggi, per soppesare correttamente questa cifra basti pensare che in Italia non si arriva nemmeno al miliardo, stando ai dati ads, considerando sia le versioni cartacee che quelle digitali.