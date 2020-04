Coronavirus, Alibaba: investimenti di 28mld di dollari nel Cloud

Rispetto alla crescente domanda di servizi online durante la crisi COVID-19, Alibaba ha messo in moto un programma da 28 miliardi di dollari che prevede il potenziamento e l'implementazione di nuovi servizi nel settore cloud e dei data center, nel giro di tre anni.

La decisione dell'investimento del colosso cinese si è affermata dopo la forte richiesta di migliori servizi nel settore del cloud, durante il lockdown nazionale per il contenimento del coronavirus. Nel programma saranno previste realizzazioni di semiconduttori e sistemi operativi.

Jeff Zhang, presidente di Alibaba Cloud Intelligence e Cto, ha annunciato: “Aumentando i nostri investimenti sul cloud e altre fondamentali tecnologie abbiamo l’obiettivo di continuare a fornire un servizio affidabile e di altro livello per aiutare le aziende a velocizzare la propria attività e recuperare il terreno perduto, anche attraverso la nostra offerta di servizi e soluzioni intelligenti in cloud che supportino la loro trasformazione digitale per il dopo pandemia”.

Per il momento il settore cloud della multinazionale Alibaba è in rapida ascesa con un fatturato aumentato del 62% nello scorso trimestre.