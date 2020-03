Coronavirus, ecatombe programmi Tv: sospesi Amadeus, Pressing e Tiki Taka

Dopo Verissimo e Domenica Live, si fermano anche Porta a Porta, I Soliti Ignoti, e - per la sospensione del Campionato di Serie A - chiudono momentaneamente i battenti - almeno fino al 3 aprile 2020 - Pressing Serie A e Tiki Taka. Quanto a Mediaset, proseguono invece regolarmente l’informazione sportiva nei tg, il notiziario quotidiano SportMediaset, l’attività del sito SportMediaset.it e le dirette dei match di Champions League con i relativi programmi di commento.

L'epidemia investe massicciamente anche il mondo radiotelevisivo, non soltanto con i tristi contagi degli operatori del settore, ma anche attraverso le misure restrittive introdotte dal Governo, e per evitare il più possibile il dilagare di nuovi casi di positività, oltre che per proteggere conduttori, autori, maestranze.

Una situazione inusitata, che nessuno avrebbe mai immaginato di poter vivere, se non da spettatore di un film catastrofico o da lettore di libri horror. Ci si può solo augurare che tutto torni alla normalità il più presto possibile.